Мариуполь празднует день освобождения от оккупантов. В городе прошел марш: фото, видео

Марш в Мариуполе (Фото: 0629.com.ua)

Сегодня, 13 июня, в Мариуполе отмечают День освобождения от пророссийских террористов.

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На центральном проспекте города состоялся Марш украинских сил, в котором приняли участие несколько тысяч мариупольцев.

Затем по проспекту Мира прошли подразделения полка "Азов", Нацгвардии, морской пехоты, пограничников, ГСЧС, Национальной полиции и курсанты Донецкого юридического университета.

С 13 апреля по 13 июня 2014 года Мариуполь контролировали пророссийские террористические формирования. Город был освобожден от боевиков силами добровольческих украинских батальонов: полк "Азов" при поддержке батальона "Днепр-1" и Нацгвардии провел спецоперацию.