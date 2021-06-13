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13.06.2021, 16:43

Мариуполь празднует день освобождения от оккупантов. В городе прошел марш: фото, видео

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Мариуполь празднует день освобождения от оккупантов. В городе прошел марш: фото, видеоМариуполь празднует день освобождения от оккупантов. В городе прошел марш: фото, видеоМариуполь празднует день освобождения от оккупантов. В городе прошел марш: фото, видеоМариуполь празднует день освобождения от оккупантов. В городе прошел марш: фото, видеоМариуполь празднует день освобождения от оккупантов. В городе прошел марш: фото, видеоМариуполь празднует день освобождения от оккупантов. В городе прошел марш: фото, видеоМариуполь празднует день освобождения от оккупантов. В городе прошел марш: фото, видео
Мариуполь празднует день освобождения от оккупантов. В городе прошел марш: фото, видеоМариуполь празднует день освобождения от оккупантов. В городе прошел марш: фото, видеоМариуполь празднует день освобождения от оккупантов. В городе прошел марш: фото, видеоМариуполь празднует день освобождения от оккупантов. В городе прошел марш: фото, видеоМариуполь празднует день освобождения от оккупантов. В городе прошел марш: фото, видеоМариуполь празднует день освобождения от оккупантов. В городе прошел марш: фото, видеоМариуполь празднует день освобождения от оккупантов. В городе прошел марш: фото, видео
Мариуполь празднует день освобождения от оккупантов. В городе прошел марш: фото, видеоМариуполь празднует день освобождения от оккупантов. В городе прошел марш: фото, видеоМариуполь празднует день освобождения от оккупантов. В городе прошел марш: фото, видеоМариуполь празднует день освобождения от оккупантов. В городе прошел марш: фото, видеоМариуполь празднует день освобождения от оккупантов. В городе прошел марш: фото, видеоМариуполь празднует день освобождения от оккупантов. В городе прошел марш: фото, видеоМариуполь празднует день освобождения от оккупантов. В городе прошел марш: фото, видео

Марш в Мариуполе (Фото: 0629.com.ua)

Сегодня, 13 июня, в Мариуполе отмечают День освобождения от пророссийских террористов.

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На центральном проспекте города состоялся Марш украинских сил, в котором приняли участие несколько тысяч мариупольцев.

Затем по проспекту Мира прошли подразделения полка "Азов", Нацгвардии, морской пехоты, пограничников, ГСЧС, Национальной полиции и курсанты Донецкого юридического университета.

С 13 апреля по 13 июня 2014 года Мариуполь контролировали пророссийские террористические формирования. Город был освобожден от боевиков силами добровольческих украинских батальонов: полк "Азов" при поддержке батальона "Днепр-1" и Нацгвардии провел спецоперацию. 

  • 24 января 2015 года Мариуполь подвергся массированным обстрелам из РСЗО российских оккупантов. В результате этих терактов погиб 31 человек, около 120 получили ранения различной степени тяжести.
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Теги: Донбасс, мариуполь
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