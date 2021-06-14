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Ядерный паритет | У России и США стало больше готового к ударам ядерного оружия: инфографика SIPRI

14.06.2021, 09:17
У России и США стало больше готового к ударам ядерного оружия: инфографика SIPRI - Фото
Ядерная ракета в шахте (фото — Braydon Williams, USAF)

США и Россия продолжили в 2020 году демонтировать устаревающие ядерные боеголовки, но в совокупности с новыми суммарное количество боевых блоков в оперативном развертывании на начало 2021-го у них выросло примерно на 50 единиц. Об этом говорится в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

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Более того, Россия увеличила свой общий ядерный арсенал примерно на 180 боезарядов, в основном за счет развертывания межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования с несколькими боеголовками (МБР) и морского базирования (БРПЛ).

В целом же количество развернутых единиц ЯО в мире выросло с 3720 до 3825. Примерно 2000 из них (почти все принадлежат РФ и США) находятся в состоянии повышенной боеготовности.

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"Это тревожный признак, что тенденция к снижению, которая характеризовала глобальные ядерные арсеналы после окончания холодной войны, застопорилась. Перспективы дополнительного двустороннего контроля над ядерными вооружениями между ядерными сверхдержавами остаются слабыми", – пишет Ханс М. Кристенсен, сотрудник SIPRI.

Таблица: SIPRI

Суммарное число единиц ЯО в мире уменьшилось с 13 400 до 13 080.

Более 90% его запасов приходится на США и РФ; остальные хранятся в Британии, Израиле, Индии, Китае, Пакистане, Франции и КНДР.

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Что касается США и РФ, то развернутые стратегические ядерные силы обеих стран оставались за отчетный период в пределах договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 2010 года (хотя договор не ограничивает общие запасы ядерных боеголовок).

Ядерная боеголовка (фото — Braydon Williams, USAF)

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Евгений Пилипенко
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