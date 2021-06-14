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Генсек НАТО об усилении ядерной мощи России: Позаботимся об этом и ответим очень четко

14.06.2021, 08:30
Генсек НАТО об усилении ядерной мощи России: Позаботимся об этом и ответим очень четко - Фото
Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Североатлантический альянс комплексно ответит на наращивание военной мощи России, но не будет просто копировать ее усиление в сфере ядерных вооружений. Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал телеканалу CNBC.

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Столтенберг отметил, что Альянс реализовал "крупнейшее усиление коллективной обороны со времен окончания холодной войны" – и будет продолжать наращивать ее мощь "с высокой боеготовностью, дополнительными войсками и увеличенными инвестициями".

Как выразился топ-чиновник, "возможно, самое важное, что мы сделали: это то, что впервые в истории НАТО у нас есть боеспособные войска на восточном фланге НАТО в странах Балтии и Польше; мы утроили силы готовности".

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"Мы не собираемся копировать то, что делает Россия. Но мы ответим очень твердо и четко, широким сочетанием различных инструментов", – добавил Столтенберг.

США при 45-м президенте Дональде Трампе вышли из договора времен холодной войны в 2019 году, обвинив Россию в его нарушении. Координатор НАТО уточнил, что произошло после этого.

"Когда речь заходит о ядерных ракетах наземного базирования, в течение нескольких лет после прекращения действия ДРСМД мы придерживались последовательной позиции неразмещения новых ракет. Но мы позаботимся о том, чтобы отреагировать на новое наращивание российской военной мощи, в том числе в сфере ядерного оружия", – сказал генсек Альянса.

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Как сказал Столтенберг, НАТО сделает это "разными способами, включая усиление нашей противовоздушной и противоракетной обороны <...> а также, конечно же, путем достижения контроля над вооружениями – это часть диалога с Россией".

По его словам, подход Альянса к РФ основан на "двойном подходе: обороне и диалоге".

  • Сегодня днем, 14 июня, в Брюсселе состоится 32-й саммит НАТО. 
  • 1 февраля 2021-го президент Зеленский в Axios адресовал президенту США Байдену вопрос: почему Украина до сих пор не в НАТО.
  • Столтенберг ответил, что Альянс поддерживает все решения Бухарестского саммита, "но фокус сейчас должен сохраняться на реформах", а НАТО "должно убедиться, что Украина имеет демократический, политический контроль над своими оборонными институтами, ВСУ, продолжает борьбу с коррупцией и укрепление демократических институтов".
  • Украина ожидала, что на саммите НАТО сегодня, 14 июня, будет рассмотрен вопрос предоставления ей плана действий по членству в Альянсе, но ее не пригласили. Глава МИД Кулеба выразил недоумение по этому поводу. 
  • 8 июня ОП удалил свое сообщение о поддержке Байденом идеи ПДЧ для Украины. Зеленский считает это исправление несущественным.
  • Позднее в ОП сообщили, что Зеленский сказал Байдену о необходимости ПДЧ с четкими датами.
Евгений Пилипенко
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агрессия России геополитика нато ядерное оружие гонка вооружений йенс столтенберг холодная война сдерживание
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