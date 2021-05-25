Центр Киева. СБУ нашла склад оружия и боеприпасов в дренажной штольне на Печерске – фото
Служба безопасности Украины нашла склад боеприпасов в центре Киева. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Как отмечается, склад был обнаружен в Печерском районе столицы в одной из дренажно-штольных систем, которая является объектом критической инфраструктуры.
Правоохранители говорят, что обнаружили такой перечень оружия и боеприпасов:
– противотанковый гранатомет РПГ-22;
– автомат АКМ-74;
– четыре тротиловые шашки общим весом 1,2 кг
– почти 1 кг пластида;
– шесть гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним;
– пять снаряженных магазинов к автомату;
– 320 патронов калибра 5,45x39 мм.
Читайте также: СБУ задержала на Донбассе разведчика боевиков: фото
В рамках уголовного дела СБУ устанавливает лиц, которые обустроили склад боеприпасов и оружия в центре столицы.
- В конце апреля в СБУ заявили, что контрразведка взяла "агента" ФСБ РФ под Житомиром.
Читайте также: СБУ: В Хмельницком создали фейковый горсовет, он работал с Шарием и спецслужбами РФ – фото
Комментарии