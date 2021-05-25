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Центр Киева. СБУ нашла склад оружия и боеприпасов в дренажной штольне на Печерске – фото

25.05.2021, 10:59
Центр Киева. СБУ нашла склад оружия и боеприпасов в дренажной штольне на Печерске – фото - Фото
Склад боеприпасов и оружия в центре Киева (фото - СБУ)

Служба безопасности Украины нашла склад боеприпасов в центре Киева. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

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Как отмечается, склад был обнаружен в Печерском районе столицы в одной из дренажно-штольных систем, которая является объектом критической инфраструктуры.

Правоохранители говорят, что обнаружили такой перечень оружия и боеприпасов:

– противотанковый гранатомет РПГ-22;

– автомат АКМ-74;

– четыре тротиловые шашки общим весом 1,2 кг

– почти 1 кг пластида;

– шесть гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним;

– пять снаряженных магазинов к автомату;

– 320 патронов калибра 5,45x39 мм.

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В рамках уголовного дела СБУ устанавливает лиц, которые обустроили склад боеприпасов и оружия в центре столицы.

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Марк Сировой
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сбу киев боеприпасы оружие Печерский район
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