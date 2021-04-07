СБУ: В Хмельницком создали фейковый горсовет, он работал с Шарием и спецслужбами РФ – фото

По данным Службы безопасности Украины, в Хмельницком был создан фейковый горсовет, который сотрудничал с подозреваемым в госизмене блогером Анатолием Шарием и координировался российскими спецслужбами. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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В СБУ пишут, что раскрыли фейковый "горсовет" еще в октябре 2020-го. По данным спецслужбы, группа из 10 человек провела собрание, создала "фейковый орган местного самоуправленя Республики Украина Хмельницкий горсовет" и объявила о ликвидации действующего горсовета Хмельницкого. Организатор группы призывал в соцсетях присоединяться к "новому горсовету", утверждают в СБУ.

Правоохранители пишут, что продолжают расследовать это дело и провели ряд обысков. По данным СБУ, материалы досудебного расследования "дают основания утверждать", что псевдодепутаты координировали свои действия со спецслужбами РФ и "активно сотрудничали" с Шарием.

Источник LIGA.net в правоохранительных органах предоставил фото "карты официального члена команды Шария", которая была найдена во время обысков. Сам блогер заявления СБУ еще не комментировал.

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В СБУ также пишут, что во время обысков были выявлены статуты фейковых "органов", их печати, бланки, протоколы заседаний, распоряжения, удостоверения, переписка и агитматериалы.

Также были изъяты карты платежных систем РФ, компьютерная техника, средства связи и другие материалы. Досудебное расследование продолжается по статье о действиях, направленных на насильственное свержение конституционного строя или захват госвласти (ст. 109 УК).

16 февраля СБУ объявила о подозрении Шарию по статьям о госизмене и нарушении равноправия граждан. Блогер сказал, что все дела против него – "чистая политика".

18 февраля житель Днепра по имени Виктор Шарий утверждал, что именно на его имя зарегистрирована Партия Шария, и теперь он хочет отозвать свое разрешение на регистрацию.

22 февраля в СБУ сообщили, что Шарий не явился для участия в следственных действиях. Правоохранители считают, что он скрывается от следствия. Шарий говорил, что не приходит на допросы, так как имеет статус "беженца" и находится за границей.

25 февраля Шария объявили в государственный розыск. Его адвоката Валентина Рыбина ознакомили с материалами дела и вручили ему ходатайство об избрании меры пресечения блогеру.

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Марк Сировой

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