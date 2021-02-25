Шария объявили в розыск
25.02.2021, 12:51
Анатолий Шарий (скриншот видео/YouTube)
Подозреваемого в госизмене блогера Анатолия Шария объявили в государственный розыск. Об этом сообщили LIGA.net в пресс-центре Службы безопасности Украины.
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В СБУ отметили, что Шария объявили в государственный розыск после того, как сегодня, 25 февраля, он не явился на допрос в качестве подозреваемого.
В СБУ также сказали, что адвоката Шария Валентина Рыбина ознакомили с материалами дела и вручили ему ходатайство об избрании меры пресечения блогеру, которое в дальнейшем направят в суд.
- 16 февраля СБУ объявила о подозрении Шарию по статьям о госизмене и нарушении равноправия граждан.
- 22 февраля в СБУ сообщили, что Шарий не явился для участия в следственных действиях. Правоохранители считают, что он скрывается от следствия.
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