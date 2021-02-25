Шария объявили в розыск

Подозреваемого в госизмене блогера Анатолия Шария объявили в государственный розыск. Об этом сообщили LIGA.net в пресс-центре Службы безопасности Украины.

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В СБУ отметили, что Шария объявили в государственный розыск после того, как сегодня, 25 февраля, он не явился на допрос в качестве подозреваемого.

В СБУ также сказали, что адвоката Шария Валентина Рыбина ознакомили с материалами дела и вручили ему ходатайство об избрании меры пресечения блогеру, которое в дальнейшем направят в суд.

16 февраля СБУ объявила о подозрении Шарию по статьям о госизмене и нарушении равноправия граждан.

22 февраля в СБУ сообщили, что Шарий не явился для участия в следственных действиях. Правоохранители считают, что он скрывается от следствия.

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Марк Сировой

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