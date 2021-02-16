СБУ объявила Шарию подозрение в госизмене

Служба безопасности Украины объявила подозрение пророссийскому блогеру Анатолию Шарию по статьям о госизмене и нарушении равноправия граждан. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По мнению следствия, Шарий противоправно действовал во вред нацбезопасности Украины в информационной сфере. У СБУ есть основания считать, что блогер "действовал по заказу иностранных структур".

СБУ пишет, что он с 2012 года через соцсети, электронные СМИ и российские каналы способствовал структурам РФ в проведении информационных спецопераций. Шарий целенаправленно дискредитировал украинскую власть, распространял манипулятивную и искривленную информацию о правительственных инициативах и событиях на Востоке Украины, заявляют в СБУ.

Отмечается, что целью блогера была дестабилизация и обострение общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов.

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Марк Сировой

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