Шарий опубликовал очередной фейк. YouTube просят заблокировать его канал за нарушения

Пророссийский блогер Анатолий Шарий показал фейк о президенте Владимире Зеленском. Экс-нардеп Сергей Лещенко призвал YouTube заблокировать канал Шария

Экс-нардеп Сергей Лещенко призвал YouTube удалить канал пророссийского блогера Анатолия Шария, распространяющего фейки. Шарий опубликовал фотографию президента Владимира Зеленского четырехлетней давности, обвинив в том, что украинский президент без маски заражает врачей коронавирусом. Призыв бывшего нардепа опубликован в статье для KyivPost.

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Лещенко призвал YouTube ужесточить политику против дезинформации и удалить канал Шария, а также аналогичные российские пропагандистские аккаунты, оказав "большую услугу для Украины".

В качестве примера дезинформации Лещенко привел видео, в котором Шарий показал фото Зеленского с врачами, заявив, что оно якобы сделано в Феофании (где сейчас лечится глава государства), и упрекнув президента без маски в том, что он заражает врачей. Но само фото было сделано еще в 2016 году и опубликовано в Facebook Первого медицинского центра Тель-Авива.

"Он в том же виде, в котором он записывал блог... Вот это врачи, а у него типа болезнь, от которой сейчас лекарств нет. Вы видите на них средства защиты? А потом эти врачи, пообщавшись с ним, идут к пациентам. Это фото, это просто такое наплевательское отношение ко всем и ко всему. Минимально маски на чуваке нет", – заявил Шарий.

7 июля проект Слідство.Інфо сообщил, что блогер и лидер партии своего имени Анатолий Шарий владеет виллой на берегу моря в Испании, которая, по оценкам авторов расследования, может стоить около миллиона евро.

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Владислав Сердюк

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