Несколько политиков написали об "убийстве" соратников Кивы. Кто распространил фейк

По мнению журналиста и переговорщика в контактной группе по Донбассу Дениса Казанского, цель фейков о убийстве активистов Кивы – "стравить людей"

Несколько пророссийских политиков и видеоблогер вчера, 27 августа, заявили в соцсетях об "убийстве" активистов ОО Патриоты-За життя, главой которой является депутат от ОПЗЖ Илья Кива. Эта информация оказалась фальшивой, о чем первым написал представитель Донецка на минских переговорах Денис Казанский, позднее ее подтвердила Служба безопасности Украины.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Среди распространивших фейк – сопредседатель партии ОПЗЖ Вадим Рабинович, сам Кива, а также блогер, глава партии своего имени Анатолий Шарий. Последний, который несколько месяцев целенаправленно работает в СМИ против президента Владимира Зеленского, прямо обвинил того, написав об "убийцах Зеленского".



"ОПЗЖ наняли гопников и титушек для драк и провокаций, и теперь медведчуковская (журналист пишет о куме Путина, неформальном лидере ОПЗЖ Викторе Медведчуке, – ред.) шобла качает ситуацию, вбрасывая фейки про убитых из автоматов", – пишет Казанский.

Читайте также: Зеленский отреагировал на нападение на соратников Кивы



По его мнению, цель таких сообщений – "примерно та же, что и у распятого мальчика в трусиках: стравить людей, спровоцировать противостояние и насилие".

Вечером 27 августа на трассе у Люботина в Харьковской области обстреляли микроавтобус с людьми из травматического оружия резиновыми пулями. Четверо пострадали. В автобусе были активисты ОО Патриоты-За життя, главой которой является нардеп пророссийской ОПЗЖ Илья Кива.

Кива обвинил в нападении членов Нацкорпуса, те отрицают причастность. Задержаны 14 человек. Замглавы МВД Геращенко написал, что произошел "конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил".

Конфликты между членами организации Кивы и НК случались и ранее: например, 25 августа в Киеве.

Читайте также: Дело о нападении на соратников Кивы переквалифицировали в покушение на убийство

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.