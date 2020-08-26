Не так припарковались. В Киеве произошла перестрелка между Нацкорпусом и сторонниками Кивы

В Нацкорпусе говорят, что первыми напали бойцы Кивы, у нардепа утверждают, что конфликт начали "азовцы" и активисты Национального корпуса

Вчера в центре Киева на бульваре Дружбы народов произошел конфликт со стрельбой между активистами Национального корпуса и членами организации народного депутата Ильи Кивы "Патриоты — за жизнь". По версии Кивы, представители Нацкорпуса напали первыми, заявил он в эфире телеканала ZIK. В Национальном корпусе утверждают обратное.

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Илья Кива заявил, что активисты Нацкорпуса и ветераны полка "Азов" совершили "подлое нападение" на членов его организации. "Сегодня 15 человек пытались украсть регионального руководителя Олега Ширяева. И данная провокация у них провалилась. Они думают, что подобными действиями вселят в нас страх", - отметил он.

Сам Ширяев заявил, что в него стреляли и хотели убить.

В Нацкорпусе сказали, что первыми на них напали как раз сторонники Кивы. "Они были хорошо вооружены, но уже на самом старте потерпели позорное поражение<...>Бежали так быстро, что в процессе теряли оружие, а также двух людей, которых сами азовцы благополучно задержали и передали правоохранительным органам", - сообщили в штабе.

В полиции Киева комментировать случившееся отказались. В комментарии LIGA.net пресс-секретарь Нацполиции Печерского района Киева Оксан Тищенко сказала, что версий о причинах конфликта у них пока нет, а также попросила отправить им запрос.

В то же время, во многих СМИ появилась информация, что первоначальной причиной перестрелки стала неправильная парковка.

Предполагается, что правоохранители могут открыть уголовное производство по ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее телесное повреждение средней тяжести). При этом, отстрелянных гильз на месте не оказалось, пишут журналисты,

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Дарья Мостовая

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