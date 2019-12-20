"Кива хотел меня порезать и съесть". Нардеп - о драке в комитете

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У сторон конфликта на заседании аграрного комитета отличаются позиции по вопросу открытия рынка земли

Участники конфликта на заседании аграрного комитета Рады прокомментировали инцидент, передает Радио Свобода.

Нардеп Слуги народа Андрей Мотовиловец заявил, что лидер Батькивщины Юлия Тимошенко якобы "дала команду" фракции ОПЗЖ блокировать работу, а он пытался оградить главу комитета, после чего началась толкотня.

"Королевская (член фракции ОПЗЖ, - ред.) начала меня оттягивать. Они набежали и начали кричать, что я бью женщину и начал он (Илья Кива, - ред.) кричать, что он будет резать меня на части и будет меня есть. А после этого он начал уже бить Шуфрича (нардеп ОПЗЖ, - ред.)", - рассказал Мотовиловец.

Кива же объяснил инцидент тем, что "защищал украинский народ" от "вурдалаков", которые хотели среди ночи "украсть единственное достояние народа - землю".

  • В ночь на 19 декабря на аграрном комитете произошла потасовка. Смотрите видео конфликта.

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Теги: драка, комитет, илья кива, Андрей Мотовиловец, аграгрный комитет
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