Нардеп ОПЗЖ: Придурок, я тебе голову отрежу - видео

Нардеп от Оппозиционной платформы - За життя Илья Кива пригрозил неизвестному собеседнику отрезать голову за вопрос о джипах и охране. Видео инцидента опубликовал в Facebook журналист Денис Казанский.
На ролике видно, как Кива в сопровождении охраны направляется к автомобилю.
"От народа прячетесь?" - спросил мужчина.
"В смысле?" - переспросил нардеп.
"С охраной...", - попытался объяснить собеседник.
"Ты что, придурок, бл*ть?! Я тебе сейчас голову отрежу, с*ка!", - нецензурно ответил Кива.
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Нардеп позже прокомментировал инцидент в Facebook, заявив, что автор вопроса "вместе с друзьями-пи**расами" неделю за ним бегает и якобы пытается его спровоцировать из-за того, что он "напоминает власти о деле Стерненко".
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Видео: Денис Казанский/Facebook