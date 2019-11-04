Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Нардеп ОПЗЖ: Придурок, я тебе голову отрежу - видео

Нардеп ОПЗЖ: Придурок, я тебе голову отрежу - видео - Фото
Илья Кива (скриншот)
04.11.2019, 07:50

Неизвестный спросил Илью Киву, почему тот "прячется от народа"

Нардеп от Оппозиционной платформы - За життя Илья Кива пригрозил неизвестному собеседнику отрезать голову за вопрос о джипах и охране. Видео инцидента опубликовал в Facebook журналист Денис Казанский.

На ролике видно, как Кива в сопровождении охраны направляется к автомобилю.

"От народа прячетесь?" - спросил мужчина.

"В смысле?" - переспросил нардеп.

"С охраной...", - попытался объяснить собеседник.

"Ты что, придурок, бл*ть?! Я тебе сейчас голову отрежу, с*ка!", - нецензурно ответил Кива.

Откройте видео полноэкранном режиме для полноценного просмотра

Нардеп позже прокомментировал инцидент в Facebook, заявив, что автор вопроса "вместе с друзьями-пи**расами" неделю за ним бегает и якобы пытается его спровоцировать из-за того, что он "напоминает власти о деле Стерненко".

Читайте также: "Х им в ж". СМИ сделали фото переписки Радуцкого из Слуги народа

Видео: Денис Казанский/Facebook

Напишите нам
илья кива оппозиционная платформа - за жизнь ОПЗЖ голову отрежу
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 