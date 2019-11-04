Нардеп ОПЗЖ: Придурок, я тебе голову отрежу - видео

Илья Кива (скриншот)

Нардеп от Оппозиционной платформы - За життя Илья Кива пригрозил неизвестному собеседнику отрезать голову за вопрос о джипах и охране. Видео инцидента опубликовал в Facebook журналист Денис Казанский.

На ролике видно, как Кива в сопровождении охраны направляется к автомобилю.

"От народа прячетесь?" - спросил мужчина.

"В смысле?" - переспросил нардеп.

"С охраной...", - попытался объяснить собеседник.

"Ты что, придурок, бл*ть?! Я тебе сейчас голову отрежу, с*ка!", - нецензурно ответил Кива.

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Нардеп позже прокомментировал инцидент в Facebook, заявив, что автор вопроса "вместе с друзьями-пи**расами" неделю за ним бегает и якобы пытается его спровоцировать из-за того, что он "напоминает власти о деле Стерненко".

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Видео: Денис Казанский/Facebook