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Секс-скандал в Раде. Яременко уходит с должности главы комитета

Секс-скандал в Раде. Яременко уходит с должности главы комитета - Фото
Богдан Яременко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
01.11.2019, 19:21

Вместе с тем Яременко уточнил, что передаст заявление спикеру Рады, только если решение о его отставке примет фракция Слуга народа

Народный депутат от Слуги народа Богдан Яременко из-за скандала с личной интимной перепиской написал заявление о сложении полномочий главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Об этом он сообщил в Facebook.

"С целью спасения украинского парламентаризма от меня, а украинской журналистики в лице сайта "Буквы" от статьи 163 и 182 Уголовного кодекса Украины, и учитывая мелкий политический шантаж трех фракций парламента, я написал заявление о сложении полномочий председателя комитета", - написал Яременко.

Позже он пообещал опубликовать фотокопию заявления.

Вместе с тем Яременко уточнил, что передаст заявление спикеру Рады, только если решение о его отставке примет фракция Слуга народа.

29 октября журналист издания Буквы сфотографировал в сессионном зале парламента личную переписку Яременко предположительно с секс-работницей. Сначала он отрицал это, пытаясь выдать все за провокацию против журналистов, которые подсматривают за депутатами, потом извинился перед семьей, фракцией и президентом.

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верховная рада Слуга народа переписка богдан яременко
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