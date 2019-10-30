Секс-скандал. Яременко извинился перед женой, детьми и Зеленским

Богдан Яременко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Депутат от Слуги народа Богдан Яременко, который ранее утверждал, что его переписка с секс-работницей сфабрикована им сознательно для провокации против журналистов, извинился за свой поступок в Facebook.

"Не все решения бывают одинаково удачными. Я удалил предыдущий пост и хочу извиниться перед всеми, кому своим необдуманным поступком создал проблемы: от жены и детей до фракции и президента", - написал Яременко.

О каком именно поступке сожалеет Яременко, непонятно: о том, что намеревался воспользоваться услугами секс-работницы, что ранее сам же и отрицал; или о том, что провоцировал СМИ.

Многие комментаторы восприняли пост Яременко как признание в намерении изменить жене.

29 октября журналист издания Буквы сфотографировал в сессионном зале парламента, как Яременко якобы переписывается в онлайн-сети знакомств с "проституткой".

Сам Яременко сначала убеждал, что это не настоящий чат, а сфабрикованный им специально, так как ранее "коллеги по фракции стали жертвами любителей подглядывать и читать через плечо" - и он якобы специально "устроил провокацию: позволил сфотографировать сфабрикованную "переписку".