Яременко застали за чатом с проституткой. Говорит, это специально

Богдан Яременко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

29 октября журналист издания Буквы сфотографировал в сессионном зале парламента, как председатель комитета Верховной Рады по внешней политике Богдан Яременко якобы переписывается в онлайн-сети знакомств. На смартфоне нардепа открыты чаты "Сеть знакомств Мам…" и "Loveeto".

По данным издания, депутат рассматривал анкету 32-летней "Алины" как раз во время голосования, что косвенно подтверждается на фото - он пальцем якобы нажимает кнопку голосования.

Читайте также: "Мы не наивные дети". Яременко о переговорах с Путиным

Спустя какое-то время Яременко начал общаться с собеседницей (неизвестно, "Алиной" или кем-то другим):

Нардеп: "...условия встречи с тобой".

Девушка: "Привет. Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный табу. Час 100 дол. Два часа 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно".

Фото: bykvu.com

Сам нардеп утверждает, что это не настоящий чат, а сфабрикованный им специально, так как ранее "коллеги по фракции стали жертвами любителей подглядывать и читать через плечо" - и он якобы специально "устроил провокацию: позволил сфотографировать сфабрикованную "переписку".

"Это сработало, - доволен Яременко результатом. - Охотник за жареными фактами сфотографировал то, чего нет. Не стоит верить всему, что публикуют якобы СМИ".

Нардеп женат, у него дочь и сын.

Читайте также: Яременко о боевиках: Решат остаться без оружия - пусть остаются

