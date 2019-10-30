Яременко застали за чатом с проституткой. Говорит, это специально

29 октября журналист издания Буквы сфотографировал в сессионном зале парламента, как председатель комитета Верховной Рады по внешней политике Богдан Яременко якобы переписывается в онлайн-сети знакомств. На смартфоне нардепа открыты чаты "Сеть знакомств Мам…" и "Loveeto".
По данным издания, депутат рассматривал анкету 32-летней "Алины" как раз во время голосования, что косвенно подтверждается на фото - он пальцем якобы нажимает кнопку голосования.
Читайте также: "Мы не наивные дети". Яременко о переговорах с Путиным
Спустя какое-то время Яременко начал общаться с собеседницей (неизвестно, "Алиной" или кем-то другим):
Нардеп: "...условия встречи с тобой".
Девушка: "Привет. Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный табу. Час 100 дол. Два часа 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно".
Фото: bykvu.com
Сам нардеп утверждает, что это не настоящий чат, а сфабрикованный им специально, так как ранее "коллеги по фракции стали жертвами любителей подглядывать и читать через плечо" - и он якобы специально "устроил провокацию: позволил сфотографировать сфабрикованную "переписку".
"Это сработало, - доволен Яременко результатом. - Охотник за жареными фактами сфотографировал то, чего нет. Не стоит верить всему, что публикуют якобы СМИ".
Нардеп женат, у него дочь и сын.
Читайте также: Яременко о боевиках: Решат остаться без оружия - пусть остаются