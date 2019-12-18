"Рот закрой свой, женщина!" На комитете Рады – потасовка: видео

На заседании аграрного комитета Верховной Рады произошла потасовка. Видео инцидента опубликовала в Facebook депутат Слуги народа Евгения Кравчук.

На ролике нардеп ОПЗЖ Илья Кива на повышенных тонах общается с коллегами. Постепенно перепалка перерастает в толкотню. Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко, которая находилась в нескольких метрах от эпицентра конфликта, демонстративно швырнула на пол бумаги. Спустя несколько секунд сцепившихся политиков разнял сопартиец Кивы Нестор Шуфрич.

После этого Кива начинает через стол перекрикиваться с одной из присутствующих в зале. Он называл собеседницу "предателем Украины" и что-то кричал о "законе Украины".

- У тебя справка, тебе злиться нельзя, - ответила в один момент оппонентка нардепа.

- Рот закрой свой, пожалуйста, женщина! – вспылил Кива.

После этого стороны продолжали кричать друг другу оскорбления, пока их не успокоил Шуфрич.

Справка. Журналисты-расследователи утверждают: в 2013 году Кива избежал наказания за взятку "в результате смягчающего обстоятельства" - лечения в психдиспансере.

якобы бывшими депутатами от партии Свобода . Нардеп с подозрением на сотрясения мозга. Полиция открыла уголовное дело. Днями ранее на все том же аграрном комитете произошла драка между депутатом СН Андреем Богданцом и. Нардеп обратился в больницу

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