Наші гроші: Диагноз позволил Киве избежать наказания за взятку

Илья Кива в маске Джокера (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Журналисты-расследователи утверждают, что в 2013 году нынешний депутат Рады от ОПЗЖ Илья Кива избежал наказания за взятку "в результате смягчающего обстоятельства" - лечения в психдиспансере. Об этом говорится в сюжете программы Наші гроші с Денисом Бигусом.

Преступление якобы произошло в 2011 году, когда Кива был замначальника Управления защиты прав потребителей в Полтавской области, а в 2013-м Октябрьский райсуд Полтавы признал его виновным. Несмотря на тяжесть преступления, суд наказал Киву лишь 10 000 грн штрафа и запретом занимать должности госслужбы на год.

Читайте также: Кива ушел к Медведчуку: Наши политические взгляды совпадают

Журналисты утверждают, что суд мог ошибочно определить смягчающие обстоятельства: среди них он принял во внимание, что Кива "находился на лечении в Полтавской областной клинической психбольницы с диагнозом "последствия черепно-мозговой травмы с психопатизацией личности, является инвалидом II группы, имеет болезненное состояние здоровья вследствие перенесенных закрытых ЧМТ".

Однако, как пишут журналисты, лишь 28 ноября в одном из интервью Кива рассказал, что проблемы со здоровьем имел в 2011 году и другого характера - эпилепсия. При этом он сообщил, что припадки прекратились то ли в 2012-м, то ли в 2013 году, после чего комиссия признала его здоровым. Если эти слова депутата соответствуют действительности, пишут Наші гроші, суд не имел оснований смягчать наказание по состоянию здоровья в конце 2013 года.

Суд повторно учел его болезни и инвалидность в августе 2014 года, когда пересмотрел приговор и применил к Киве амнистию. Тогда Кива, по его словам, уже был здоровым. Сам он утверждает, что в 2011 году признание из него выбили шантажом.