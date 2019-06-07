Кива ушел к Медведчуку: Наши политические взгляды совпадают

Илья Кива (скриншот)

Председатель Социалистической партии Украины Илья Кива сложил полномочия и ушел в партию Оппозиционная платформа-За життя. Об этом сообщила пресс-служба СПУ.

"Его отставку принял очередной съезд, который состоялся 5 июня", - уточнили в Соцпартии.

Взамен Кивы председателем СПУ стал Сергей Чередниченко.

Партию, куда ушел бывший участник АТО, возглавляют нардепы Юрий Бойко и Вадим Рабинович, а также кум президента страны-оккупанта РФ Виктор Медведчук.

"Наши политические взгляды совпадают", - сказал Кива, в прошлом советник главы МВД Арсена Авакова и глава департамента Нацполиции по противодействию наркопреступности, а также кандидат в президенты на весенних выборах 2019 года.

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