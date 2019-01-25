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25.01.2019, 18:26

ЦИК зарегистрировала еще одного кандидата в президенты

ЦИК зарегистрировала еще одного кандидата в президенты - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Решение о регистрации выдвинутого Соцпартией Ильи Кивы приняли на втором 25 января заседании комиссии

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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще одного кандидата на пост президента Украины. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

Решение о регистрации выдвинутого Соцпартией Ильи Кивы приняли на втором 25 января заседании комиссии.

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Таким образом, по состоянию на 25 января комиссия зарегистрировала 20 кандидатов на пост президента Украины.

Как сообщалось, сегодня ЦИК зарегистрировала Олега ЛяшкоАркадия КорнацкогоАлександра ВилкулаЮлию Тимошенко, Дмитрия Добродомова, Александра Мороза.

По неизвестной причине вопрос регистрации Кивы не был внесен в повестку дня.

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Теги: выборы, президент, кандидат, цик, илья кива
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