ЦИК зарегистрировала еще одного кандидата в президенты

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще одного кандидата на пост президента Украины. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

Решение о регистрации выдвинутого Соцпартией Ильи Кивы приняли на втором 25 января заседании комиссии.

Реклама

Таким образом, по состоянию на 25 января комиссия зарегистрировала 20 кандидатов на пост президента Украины.

Как сообщалось, сегодня ЦИК зарегистрировала Олега Ляшко, Аркадия Корнацкого, Александра Вилкула, Юлию Тимошенко, Дмитрия Добродомова, Александра Мороза.

По неизвестной причине вопрос регистрации Кивы не был внесен в повестку дня.