Выборы-2019. ЦИК зарегистрировала Тимошенко и еще пятерых

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще шестерых кандидатов на пост президента Украины. Такое решение члены ЦИК приняли сегодня на заседании, передает пресс-служба комиссии.
ЦИК зарегистрировала Олега Ляшко, Аркадия Корнацкого, Александра Вилкула, Юлию Тимошенко, Дмитрия Добродомова, Александра Мороза.
Вопрос регистрации выдвиженца от Соцпартии Ильи Кивы рассмотрят на следующем заседании ЦИК. Об этом в комментарии корреспонденту LIGA.net сказал пресс-секретарь комиссии Константин Хивренко.
По какой-то причине вопрос регистрации Кивы не был внесен в повестку дня. Хивренко сказал, что ему эта причина неизвестна.
"Сейчас решается этот вопрос – рассматривать ли регистрацию Кивы сегодня или, возможно, в другой день", - сказал спикер ЦИК.
По его словам, к символике Соцпартии у комиссии нет никаких вопросов. Ранее некоторые СМИ сообщили, что у членов комиссии якобы возникли вопросы к символике Соцпартии.
По состоянию на 16:00 25 января ЦИК зарегистрировала 19 кандидатов в президенты.
Лидер партии Национальный корпус Андрей Билецкий сегодня заявил, что не будет участвовать в выборах президента Украины в 2019 году.