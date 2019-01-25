Выборы-2019. ЦИК зарегистрировала Тимошенко и еще пятерых

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще шестерых кандидатов на пост президента Украины. Такое решение члены ЦИК приняли сегодня на заседании, передает пресс-служба комиссии.

ЦИК зарегистрировала Олега Ляшко, Аркадия Корнацкого, Александра Вилкула, Юлию Тимошенко, Дмитрия Добродомова, Александра Мороза.

Реклама

Вопрос регистрации выдвиженца от Соцпартии Ильи Кивы рассмотрят на следующем заседании ЦИК. Об этом в комментарии корреспонденту LIGA.net сказал пресс-секретарь комиссии Константин Хивренко.

По какой-то причине вопрос регистрации Кивы не был внесен в повестку дня. Хивренко сказал, что ему эта причина неизвестна.

"Сейчас решается этот вопрос – рассматривать ли регистрацию Кивы сегодня или, возможно, в другой день", - сказал спикер ЦИК.

По его словам, к символике Соцпартии у комиссии нет никаких вопросов. Ранее некоторые СМИ сообщили, что у членов комиссии якобы возникли вопросы к символике Соцпартии.

По состоянию на 16:00 25 января ЦИК зарегистрировала 19 кандидатов в президенты.

Лидер партии Национальный корпус Андрей Билецкий сегодня заявил, что не будет участвовать в выборах президента Украины в 2019 году.