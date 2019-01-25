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25.01.2019, 17:23

Выборы-2019. ЦИК зарегистрировала Тимошенко и еще пятерых

Выборы-2019. ЦИК зарегистрировала Тимошенко и еще пятерых - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

По какой-то причине вопрос регистрации Ильи Кивы не был внесен в повестку дня

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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще шестерых кандидатов на пост президента Украины. Такое решение члены ЦИК приняли сегодня на заседании, передает пресс-служба комиссии.

ЦИК зарегистрировала Олега Ляшко, Аркадия Корнацкого, Александра Вилкула, Юлию Тимошенко, Дмитрия Добродомова, Александра Мороза.

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Вопрос регистрации выдвиженца от Соцпартии Ильи Кивы рассмотрят на следующем заседании ЦИК. Об этом в комментарии корреспонденту LIGA.net сказал пресс-секретарь комиссии Константин Хивренко.

По какой-то причине вопрос регистрации Кивы не был внесен в повестку дня. Хивренко сказал, что ему эта причина неизвестна.

"Сейчас решается этот вопрос – рассматривать ли регистрацию Кивы сегодня или, возможно, в другой день", - сказал спикер ЦИК.

По его словам, к символике Соцпартии у комиссии нет никаких вопросов. Ранее некоторые СМИ сообщили, что у членов комиссии якобы возникли вопросы к символике Соцпартии.

По состоянию на 16:00 25 января ЦИК зарегистрировала 19 кандидатов в президенты.

Лидер партии Национальный корпус Андрей Билецкий сегодня заявил, что не будет участвовать в выборах президента Украины в 2019 году

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Теги: выборы, кандидат, юлия тимошенко, цик, илья кива
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