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27.06.2019, 10:25

Кива должен опровергнуть клевету о Гандзюк: дали на это 10 суток

Кива должен опровергнуть клевету о Гандзюк: дали на это 10 суток - Фото
Илья Кива (скриншот)

Иск на политика и кандидата в депутаты от Оппоплатформы подал отец убитой общественной активистки Виктор Гандзюк

Соломенский райсуд Киева обязал кандидата в депутаты от Оппозиционной платформы/За життя Илью Киву опровергнуть свои заявления об убитой херсонской активистке Екатерине Гандзюк. Об этом написал в Facebook адвокат Маси Найем.  

2 октября 2018 года Кива в эфире Эспрессо TV заявил следующее: "Я знаю, что Гандзюк сидела на разворовывании городского бюджета". Он добавил, что "отвечает за каждое сказанное свое слово".

Теперь политик обязан в эфире этого канала опровергнуть клевету и заплатить 1409,60 грн штрафа.

31 июля 2018 года неизвестный плеснул серной кислотой в лицо Гандзюк, 4 ноября она умерла.

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Теги: клевета, илья кива, Екатерина Гандзюк
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