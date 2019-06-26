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26.06.2019, 07:40

Дело Гандзюк. Суд обязал Мангера сдать загранпаспорт

Дело Гандзюк. Суд обязал Мангера сдать загранпаспорт - Фото
Владислав Мангер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В ГПУ отметили, что постановление Шевченковского райсуда Киева обжалованию не подлежит

Следственный судья Шевченковского райсуда Киева удовлетворил ходатайство прокурора ГПУ в рамках дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк и обязал подозреваемого Владислава Мангера сдать загранпаспорт и носить электронный браслет. Об этом сообщила у себя в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, судья обязал Мангера до 3 августа 2019 года прибывать к следователю, прокурору, следственному судье по первому требованию на определенное время, а также не отлучаться за пределы Херсонской области без разрешения следователя, прокурора.

Мангер обязан сообщать следователю, прокурору об изменении своего места жительства, должен сдать на хранение прокурору свой паспорт для выезда за границу, другие документы для выезда, а также носить электронное средство контроля.

Постановление обжалованию не подлежит.

31 июля 2018 года неизвестный плеснул серной кислотой в лицо Гандзюк, 4 ноября она умерла. Родные и друзья Гандзюк заявили, что главный подозреваемый в организации убийства Алексей Левин (по данным СМИ, является криминальным авторитетом по кличке "Москал") якобы сотрудничал с Мангером. Последний это опровергает. Помимо Мангера они считают, что среди подозреваемых - глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев и его зам Евгений Рищук. Они также отрицают подобную связь.

5 апреля 2019-го Мангеру надели электронный браслет. 6 июня исполнителям и организаторам убийства, которым смягчили приговоры в обмен на их разоблачительные показания для привлечения к суду заказчиков убийства, вынесли приговоры. 19 июня в Херсоне и области ГПУ провела 13 обысков.

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Теги: суд, загранпаспорт, лариса сарган, электронный браслет, Екатерина Гандзюк, владислав мангер
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