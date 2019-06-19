Убийство Гандзюк. ГПУ проводит 13 обысков в Херсонской области

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В деле об убийстве советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк проводятся 13 обысков. Об этом пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила в Facebook.

По ее словам, 11 июня генпрокурор Юрий Луценко подписал специальное поручение на проведение неотложных следственных действий.

Об этом сообщил также ГПУ Украины Андрей Лысенко у себя в Facebook.

"Всего группа следователей в Херсоне и Херсонской области проводит 13 обысков, согласно постановлений следственного судьи. Следственные действия проводятся в рамках производств по факту причинения телесных повреждений Екатерине Гандзюк, по делам относительно путепровода, аэропорта, поджога леса, незаконного выделения земельных участков", - написал Лысенко.

6 июня исполнителям и организаторам убийства Гандзк, которым смягчили приговоры в обмен на их разоблачительные показания для привлечения к суду заказчиков убийства, вынесли приговоры.