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19.06.2019, 13:50

Убийство Гандзюк. ГПУ проводит 13 обысков в Херсонской области

Убийство Гандзюк. ГПУ проводит 13 обысков в Херсонской области - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Генпрокурор Юрий Луценко подписал специальное поручение на проведение неотложных следственных действий по делу Гандзюк

В деле об убийстве советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк проводятся 13 обысков. Об этом пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила в Facebook.

По ее словам, 11 июня генпрокурор Юрий Луценко подписал специальное поручение на проведение неотложных следственных действий.

Об этом сообщил также ГПУ Украины Андрей Лысенко у себя в Facebook.

"Всего группа следователей в Херсоне и Херсонской области проводит 13 обысков, согласно постановлений следственного судьи. Следственные действия проводятся в рамках производств по факту причинения телесных повреждений Екатерине Гандзюк, по делам относительно путепровода, аэропорта, поджога леса, незаконного выделения земельных участков", - написал Лысенко.

6 июня исполнителям и организаторам убийства Гандзк, которым смягчили приговоры в обмен на их разоблачительные показания для привлечения к суду заказчиков убийства, вынесли приговоры.

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Теги: гпу, обыск, юрий луценко, Екатерина Гандзюк
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