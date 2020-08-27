Дело о нападении на соратников Кивы переквалифицировали в покушение на убийство

Задержаны 14 человек, четверо пассажиров автобуса получили телесные повреждения

В Офисе генпрокурора сообщили, что полиция задержала 14 человек по факту покушения на убийство пассажиров автобуса на трассе в Харьковской области. Ранее дело квалифицировалось по статье о хулиганстве.

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Сейчас событие расследуется по ч. 2 ст. 15, пп. 1, 7, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, автобус с членами общественной организации догнали несколько автомобилей, остановили его путем блокировки движения, повредили, разбив стекло, и обстреляли из пистолета с резиновыми пулями.

В результате происшествия четверо пассажиров получили телесные повреждения и доставлены в больницу. У пострадавших огнестрельные ранения конечностей и ушибы, уточнили у генпрокурора.

По информации полиции Харьковской области, на трассе вблизи Люботина Харьковской области неизвестные обстреляли микроавтобус с людьми. Два человека получили ранения. Там сообщили, что в автобусе находились "представители ОО За жизнь". Было открыто уголовное дело по статье о хулиганстве.

Глава организации "Патриоты — За жизнь" Илья Кива обвинил сообщил, что в автобусе находились активисты этой организации, и обвинил в нападении членов партии Нацкорпус. Там отрицают свою причастность.

Между тем замглавы МВД Антон Геращенко написал в Facebook, что произошел "конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил".

Конфликты между Кивой и Нацкорпусом случались и ранее. 25 августа в центре Киева на бульваре Дружбы народов произошел конфликт со стрельбой между активистами НК и членами Патриотов — за жизнь.

Вадим Ребрина

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