Зеленский отреагировал на нападение на соратников Кивы: Спасибо полиции

Президент отметил, что приверженность определенным политическим силам и идеологиям не должна быть оправданием преступлений

Президент Владимир Зеленский поблагодарил полицию за быстрое задержание подозреваемых в обстреле автобуса в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Такая эффективность должна стать нормой, отметил Зеленский.

"Ни принадлежность к определенным политическим силам, ни приверженность различным идеологиям, вероисповеданиям, взглядам, если это не запрещено законодательством, не должны быть оправданием преступлений", - считает президент.

По его мнению, безнаказанность порождает вседозволенность, а значит, расследование по таким делам, считает Зеленский, должно происходить как можно быстрее, а суды должны принимать решения, руководствуясь исключительно буквой закона, а не политической конъюнктурой.

"Мы десятилетиями слушали лозунг "Закон - один для всех". Но видим, к чему приводят пустые обещания! Множество правоохранительных органов сосредоточили внимание на экономических и коррупционных преступлениях, борьба с которыми, конечно, важна, но мы не должны допустить возвращения в "лихие 90-е" с дерзкими разборками на улицах", - сказал Зеленский.

автобусе находились активисты общественной организации Патриоты - За жизнь, главой которой является депутат от ОПЗЖ Илья Кива. Было открыто уголовное дело по статье о хулиганстве. Сегодня вечером на трассе вблизи Люботина Харьковской области неизвестные обстреляли микроавтобус с людьми. Два человека получили ранения. В

Кива обвинил в нападении членов партии Нацкорпус. Там отрицают свою причастность.

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Офис генпрокурора переквалифицировал дело в умышленное убийство. Задержаны 14 человек. Четверо пострадали.

Конфликты между Кивой и Нацкорпусом случались и ранее. 25 августа в центре Киева на бульваре Дружбы народов произошел конфликт со стрельбой между активистами НК и членами Патриотов — за жизнь.

Вадим Ребрина

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