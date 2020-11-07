СБУ открыла дело против Шария – Гончаренко

Ранее прокремлевский пропагандист опубликовал видео с превью, где карта Украины была без Крыма и части Луганской и Донецкой областей

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство против пророссийского пропагандиста Анатолия Шария из-за посягательства на территориальную целостность Украины. Об этом сообщил нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко.

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Гончаренко показал фото письменного ответа СБУ на его обращение.

"Пришел ответ из СБУ на мое обращение с требованием дать правовую оценку действиям Анатолия Шария, который опубликовал видео на YouTube с превью, где карта Украины была без Крыма и части Луганской и Донецкой областей", – отметил Гончаренко.

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По его словам, в документе сообщается, что в связи с этим ведется досудебное расследование по части 1 ст. 110 Конституции (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

СПРАВКА. Шарий – экс-журналист, . Шарий – экс-журналист, бежавший из Украины в 2012-м и получивший убежище в Литве. В мае 2011-го у него случился конфликт с посетителем McDonald’s в Киеве, где он применил "огнестрел": ему предъявили обвинения в "грубом нарушении общественного порядка". Его обвиняли и в инсценировке покушения на себя: в июне 2011-го якобы сам обстрелял свое авто из ружья и сообщил, что на него покушались. Позднее полиция сняла его с розыска . Сейчас живет в ЕС. Ведет политический блог в YouTube, критикуя власти Украины. Летом 2019-го объявил о создании партии. Проходной барьер в Раду она не преодолела.

Опрос группы Рейтинг 24-28 июня показал, что Партия Шария набирает 3,7% на выборах в Раду.

7 июля проект Слідство.Інфо сообщил, что блогер и лидер партии своего имени Анатолий Шарий владеет виллой на берегу моря в Испании, которая, по оценкам авторов расследования, может стоить около миллиона евро. Читайте также: "Зеленский для ваты": почему оказался востребован именно Шарий

Арина Толина

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