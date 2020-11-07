СБУ открыла дело против Шария – Гончаренко
Ранее прокремлевский пропагандист опубликовал видео с превью, где карта Украины была без Крыма и части Луганской и Донецкой областей
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство против пророссийского пропагандиста Анатолия Шария из-за посягательства на территориальную целостность Украины. Об этом сообщил нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко.
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Гончаренко показал фото письменного ответа СБУ на его обращение.
"Пришел ответ из СБУ на мое обращение с требованием дать правовую оценку действиям Анатолия Шария, который опубликовал видео на YouTube с превью, где карта Украины была без Крыма и части Луганской и Донецкой областей", – отметил Гончаренко.
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По его словам, в документе сообщается, что в связи с этим ведется досудебное расследование по части 1 ст. 110 Конституции (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
- Опрос группы Рейтинг 24-28 июня показал, что Партия Шария набирает 3,7% на выборах в Раду.
- 7 июля проект Слідство.Інфо сообщил, что блогер и лидер партии своего имени Анатолий Шарий владеет виллой на берегу моря в Испании, которая, по оценкам авторов расследования, может стоить около миллиона евро.
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