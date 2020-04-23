Полиция сняла с розыска Анатолия Шария

Анатолий Шарий (скриншот с видео на YouTube)

Нацполиция прекратила розыск блогера Анатолия Шария. Такое решение принял Соломенский суд Киева, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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"Решение о снятии с розыска Анатолия Шария принял суд. Постановление Соломенского суда города Киева о прекращении розыска Анатолия Шария поступило в Соломенское управление полиции. Соответственно, сотрудники полиции прекратили его розыск, а информация о разыскиваемом была снята с сайта МВД", - говорится в сообщении.

Как пишет Украинская правда, Шария обвиняли в инсценировке покушения на себя. В июне 2011 г он якобы собственноручно обстрелял свой автомобиль из охотничьего ружья. После этого Шарий, по информации издания, сообщил в полицию о том, что на него покушались. Блогера обвиняли в заведомо ложном сообщении о совершении преступления, соединенном с искусственным созданием доказательств обвинения (ч. 2 ст. 383 УК). В 2012 г тот же Соломенский суд объявил Шария в розыск.

По данным СБУ, по состоянию на июль 2019 г, Шарий в Украине не проживает.

В 2019 г Шарий баллотировался в народные депутаты Украины. Однако ЦИК сняла его с выборов, так как последние пять лет он не проживал в Украине.