Полиция сняла с розыска Анатолия Шария

Нацполиция прекратила розыск блогера Анатолия Шария. Такое решение принял Соломенский суд Киева, сообщили в пресс-службе Нацполиции.
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"Решение о снятии с розыска Анатолия Шария принял суд. Постановление Соломенского суда города Киева о прекращении розыска Анатолия Шария поступило в Соломенское управление полиции. Соответственно, сотрудники полиции прекратили его розыск, а информация о разыскиваемом была снята с сайта МВД", - говорится в сообщении.
Как пишет Украинская правда, Шария обвиняли в инсценировке покушения на себя. В июне 2011 г он якобы собственноручно обстрелял свой автомобиль из охотничьего ружья. После этого Шарий, по информации издания, сообщил в полицию о том, что на него покушались. Блогера обвиняли в заведомо ложном сообщении о совершении преступления, соединенном с искусственным созданием доказательств обвинения (ч. 2 ст. 383 УК). В 2012 г тот же Соломенский суд объявил Шария в розыск.