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15.07.2019, 17:42

Верховный суд: ЦИК законно сняла Шария с выборов

Верховный суд: ЦИК законно сняла Шария с выборов - Фото
Анатолий Шарий (скриншот с видео на YouTube)

Шарий не может баллотироваться в народные депутаты, так как не проживал в Украине в течение последних пяти лет

Верховный суд признал законным решение ЦИК об отмене регистрации Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Суд согласился с решением суда первой инстанции, который отказал в удовлетворении иска на основании письма СБУ, в котором была указано, что Шарий 24 января 2012 года выехал за пределы Украины и после этого на территорию страны не въезжал.

Таким образом Шарий не может баллотироваться в народные депутаты, так как не проживал в Украине в течение последних пяти лет.

Верховный суд указал, что истцы имели возможность и достаточно времени для того, чтобы подтвердить местонахождение Шария на территории Украины путем предоставления соответствующих доказательств.

Ранее ЦИК уже отменяла регистрацию Шария, но он добивался ее возобновления, так как суду не были предоставлены достаточные доказательства того, что он не проживал последние 5 лет в Украине.

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Теги: выборы, верховный суд, цик, Анатолий Шарий
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