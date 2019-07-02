ЦИК зарегистрировала одиозного видеоблогера кандидатом в депутаты

Анатолий Шарий (скриншот с видео)

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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала одиозного видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты. Такое решение комиссия приняла сегодня на заседании, сообщает 112 Украина.

За постановление проголосовали 10 членов комиссии, против – один и еще пятеро воздержались.

ЦИК зарегистрировала Шария в общегосударственном избирательном округе под №1 в Партии Шария.

Также ЦИК зарегистрировала кандидата Евтухова Е.А., включенного в избирательный список Партии Шария под № 5 в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Издание сообщает, что постановление принято во исполнение решения Верховного Суда, который якобы отказался признавать факт непроживания Шария в Украине в течение последних пяти лет.

Корреспондент 112 Украина отмечает, что некоторые члены ЦИК возмутились таким решением и назвали его абсурдным. Они отметили, что сам Шарий ранее заявлял о том, что с 2011 года не проживает в Украине из-за "политических преследований".

24 июня ЦИК отказывала Шарию в регистрации. После этого партия Шария обратилась в суд.

16 апреля Шевченковский райсуд Киева отказался инициировать экстрадицию, отменил розыск и заочный арест Шария и вернул его дело на дополнительное расследование в прокуратуру.