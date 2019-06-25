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25.06.2019, 11:30

Выборы. ЦИК отказалась регистрировать Онищенко и Шария

Выборы. ЦИК отказалась регистрировать Онищенко и Шария - Фото
Александр Онищенко (скриншот видео)

Беглому нардепу во второй раз отказали в регистрации, поскольку в течение последних пяти лет он не жил в Украине

Центральная избирательная комиссия повторно отказала в регистрации на досрочные парламентские выборы беглому нардепу Александру Онищенко, сообщает в Facebook общественная сеть ОПОРА.

"Скандальный депутат-беглец Александр Онищенко собрался в народные депутаты, но ЦИК уже второй раз ему отказывает в регистрации. И все из-за того, что в течение последних пяти лет он не живет в Украине", - сказано в сообщении.

Комиссия также отказала в регистрации пропагандистскому блогеру Анатолию Шарию. Он был №1 в списке политсилы Партия Шария.

23 июня ЦИК отказала в регистрации кандидатам от партии экс-главы Одесской обгосадминистрации Михаила Саакашвили Рух новых сил. 

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Теги: Александр Онищенко, выборы, цик, Анатолий Шарий
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