Выборы. ЦИК отказалась регистрировать Онищенко и Шария

Александр Онищенко (скриншот видео)

Центральная избирательная комиссия повторно отказала в регистрации на досрочные парламентские выборы беглому нардепу Александру Онищенко, сообщает в Facebook общественная сеть ОПОРА.

"Скандальный депутат-беглец Александр Онищенко собрался в народные депутаты, но ЦИК уже второй раз ему отказывает в регистрации. И все из-за того, что в течение последних пяти лет он не живет в Украине", - сказано в сообщении.

Комиссия также отказала в регистрации пропагандистскому блогеру Анатолию Шарию. Он был №1 в списке политсилы Партия Шария.

23 июня ЦИК отказала в регистрации кандидатам от партии экс-главы Одесской обгосадминистрации Михаила Саакашвили Рух новых сил.

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