ЦИК отказала в регистрации кандидатам от партии Саакашвили

Михаил Саакашвили (фото - ЕРА)

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатам от партии экс-главы Одесской обгосадминистрации Михаила Саакашвили Рух новых сил. Соответствующее решение ЦИК приняла на очередном заседании 23 июня.

"Рассмотрев соответствующие документы, ЦИК отказала в регистрации кандидатов, включенных в избирательный список Рух новых сил в общегосударственном многомандатном избирательном округе и кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам", - отмечается в сообщении.

В ЦИК напомнили, что внеочередные выборы были назначены указом президента от 21 мая.

"Следовательно, рассмотрение 8 мая на заседании политсовета партии Рух новых сил вопросов, связанных с участием партии во внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, не могло быть осуществлено", - говорится в сообщении.

В ЦИК считают, что внеочередной съезд партии Рух новых сил, который был созван 10 июня и на котором был утвержден избирательный список кандидатов "состоялись в нарушение требований устава этой партии".

Копию решения ЦИК и копию протокола заседания совета партии от 8 мая и протокола внеочередного съезда Руха новых сил от 10 июня отправят Нацполицию.

21 июня Печерский райсуд Киева установил факт непрерывного проживания в Украине Саакашвили в течение пяти лет.