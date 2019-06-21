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21.06.2019, 10:50

Суд разрешил Саакашвили баллотироваться в Верховную Раду

Суд разрешил Саакашвили баллотироваться в Верховную Раду - Фото
Михаил Саакашвили (фото - EPA)

Печерский суд установил факт непрерывного проживания экс-главы Одесской ОГА в Украине в течение пяти лет

Печерский райсуд Киева установил факт непрерывного проживания в Украине экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили в течение пяти лет. Об этом сообщила пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж у себя в Facebook.

Суд занимался установлением факта проживания Саакашвили в Украине для регистрации его кандидатом в депутаты на внеочередных выборах 21 июля.

Сам бывший президент Грузии написал в Facebook: "Суд вынес справедливое решение относительно моей возможности принимать участие в парламентских выборах".

13 июня Саакашвили заявил, что соответствует всем нормам законодательства, чтобы быть депутатом, в частности, норме о проживании в Украине на протяжении пяти последних лет.

Тогда же он представил первую десятку своей политической силы - Рух нових сил. Кроме того, Саакашвили представил замглавы Нацполиции Константина Бушуева, который будет баллотироваться от партии по мажоритарному округу.

Ранее Саакашвили предлагали возглавить партию мэра Киева Виталия Кличко УДАР, но он отказался

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Теги: верховная рада, выборы, михаил саакашвили
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