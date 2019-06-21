Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
21.06.2019, 22:53

Выборы в Раду: более 13 000 украинцев изменили место голосования

Выборы в Раду: более 13 000 украинцев изменили место голосования - Фото
Выборы (фото - ЕРА)

Больше всего людей из разных регионов зарегистрировалось в Киеве, Харьковской, Киевской и Донецкой областях

По состоянию на сегодня, 21 июня, услугой временного изменения места голосования воспользовались 13091 граждан Украины. Об этом сообщают в Государственном реестре избирателей.

Больше всего людей из разных регионов зарегистрировалось в Киеве, Харьковской, Киевской и Донецкой областях.

Центральная избирательная комиссия Украины упростила процедуру временного изменения места голосования. Теперь процедура не предусматривает подачу документов (копий документов), подтверждающих необходимость временного изменения места голосования. Для этого нужны только паспорт и заявление.

Изменить место голосования для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду можно до 15 июля.

Внеочередные парламентские выборы назначены на 21 июля.

По результатам опроса Центра социальных и маркетинговых стратегий Социс, который проводился с 14 по 19 июня, в Верховную Раду проходят пять партий. Лидирует Слуга народа, на пятом месте – Голос Святослава Вакарчука.

Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы, избиратели, верховная рада
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 