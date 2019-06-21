Выборы в Раду: более 13 000 украинцев изменили место голосования

Выборы (фото - ЕРА)

По состоянию на сегодня, 21 июня, услугой временного изменения места голосования воспользовались 13091 граждан Украины. Об этом сообщают в Государственном реестре избирателей.

Больше всего людей из разных регионов зарегистрировалось в Киеве, Харьковской, Киевской и Донецкой областях.

Центральная избирательная комиссия Украины упростила процедуру временного изменения места голосования. Теперь процедура не предусматривает подачу документов (копий документов), подтверждающих необходимость временного изменения места голосования. Для этого нужны только паспорт и заявление.

Изменить место голосования для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду можно до 15 июля.

Внеочередные парламентские выборы назначены на 21 июля.

По результатам опроса Центра социальных и маркетинговых стратегий Социс, который проводился с 14 по 19 июня, в Верховную Раду проходят пять партий. Лидирует Слуга народа, на пятом месте – Голос Святослава Вакарчука.