Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
02.07.2019, 15:53

В Верховном суде говорят, что не просили ЦИК регистрировать Шария

В Верховном суде говорят, что не просили ЦИК регистрировать Шария - Фото
Screenshot_2

Суд обязал ЦИК повторно рассмотреть документы Шария на регистрацию кандидатом

Верховный суд в своем решении по Анатолию Шарию не обязывал Центральную избирательную комиссию зарегистрировать его кандидатом в депутаты, а обязал повторно рассмотреть его заявление на регистрацию. Об этом корреспонденту LIGA.net сказали в пресс-службе Верховного суда.

Там пояснили, что после того, как ЦИК отказала Шарию в регистрации, его партия обратилась с иском в Шестой апелляционный суд, который полностью его удовлетворил, приняв решение обязать ЦИК рассмотреть заявление Шария и зарегистрировать его кандидатом в депутаты.

ЦИК не согласилась с этим и обратилась с апелляцией в Кассационный административный суд в составе Верховного суда. Комиссия просила отменить решение Шестого апелляционного суда. Верховный суд принял решение удовлетворить апелляцию частично.

"Решение Шестого апелляционного суда в части удовлетворения исковых требований обязать ЦИК рассмотреть заявление партии в части регистрации Шария кандидатом в депутаты отменить. Принять новое судебное решение в этой части. Обязать ЦИК повторно рассмотреть документы Шария на регистрацию кандидатом с учетом выводов суда, изложенных в этом постановлении", - процитировали в пресс-службе суда резолютивную часть решения.

Выводы в суде обещали обнародовать позже.

Сегодня ЦИК зарегистрировала Шария кандидатом в народные депутаты.

Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы, верховный суд, цик, Анатолий Шарий
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 