В Верховном суде говорят, что не просили ЦИК регистрировать Шария

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Верховный суд в своем решении по Анатолию Шарию не обязывал Центральную избирательную комиссию зарегистрировать его кандидатом в депутаты, а обязал повторно рассмотреть его заявление на регистрацию. Об этом корреспонденту LIGA.net сказали в пресс-службе Верховного суда.

Там пояснили, что после того, как ЦИК отказала Шарию в регистрации, его партия обратилась с иском в Шестой апелляционный суд, который полностью его удовлетворил, приняв решение обязать ЦИК рассмотреть заявление Шария и зарегистрировать его кандидатом в депутаты.

ЦИК не согласилась с этим и обратилась с апелляцией в Кассационный административный суд в составе Верховного суда. Комиссия просила отменить решение Шестого апелляционного суда. Верховный суд принял решение удовлетворить апелляцию частично.

"Решение Шестого апелляционного суда в части удовлетворения исковых требований обязать ЦИК рассмотреть заявление партии в части регистрации Шария кандидатом в депутаты отменить. Принять новое судебное решение в этой части. Обязать ЦИК повторно рассмотреть документы Шария на регистрацию кандидатом с учетом выводов суда, изложенных в этом постановлении", - процитировали в пресс-службе суда резолютивную часть решения.

Выводы в суде обещали обнародовать позже.

Сегодня ЦИК зарегистрировала Шария кандидатом в народные депутаты.