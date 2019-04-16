Суд отменил розыск и заочный арест пророссийского блогера Шария

Анатолий Шарий (фото - скриншот видео)

Шевченковский райсуд Киева отказался инициировать экстрадицию, отменил розыск и заочный арест пророссийского видеоблогера Анатолия Шария и вернул его дело на дополнительное расследование в прокуратуру. Об этом говорится в постановлении суда.

Ранее суд рассмотрел дело против Шария, открытое из-за инцидента с огнестрельным оружием. В мае 2011 года у Шария случился конфликт с посетителем McDonald’s в Киеве, и он применил оружие.

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Тогда блогеру предъявили обвинения в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью и исключительным цинизмом с применением огнестрельного оружия (ч.4 ст.296 Уголовного кодекса).

Указанное уголовное дело поступило в суд 13 июля 2011 года, но в феврале 2012 года процесс остановили в связи с тем, что Шария объявили в розыск. Суд заочно применил к нему меру пресечения в виде содержания под стражей.

В июле 2013 года Министерство безопасности и юстиции Нидерландов сообщило, что Шарий получил статус беженца и не может быть выдан украинским правоохранителям в соответствии с Женевской конвенцией 1951 года и директивой ЕС.

С 27 февраля 2014 года Интерпол прекратил международный розыск обвиняемого. Потом выяснилось, что Шарий также получил статус политического беженца в Литве.

В мае 2015 года советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что в результате проведения центром Миротворец спецоперации "Разводной ключ" обнаружилась причастность Шария к финансированию международного терроризма.