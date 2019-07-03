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03.07.2019, 21:28

СБУ: Шарий с 2012 года в Украине не проживает

СБУ: Шарий с 2012 года в Украине не проживает - Фото
Анатолий Шарий (скриншот с видео на YouTube)

Отмечается, что в январе 2012 года Шарий выехал из Украины на поезде "Ковель-Москва", после чего в страну не возвращался

СБУ в своем ответе Центральной избирательной комиссии сообщила, что блогер Анатолий Шарий с 2012 года не проживает на территории Украины. Соответствующий документ опубликован в Facebook СБУ.

Отмечается, что в январе 2012 года Шарий выехал из Украины на поезде "Ковель-Москва", после чего в страну не возвращался.

В 2014 году было установлено, что он находится на территории Нидерландов.

В 2018 году появилась информация о его пребывании в Литве.

В 2019 году Минюст Нидерландов проинформировал Генпрокуратуру Украины о том, что Шарий получил статус беженца, поэтому не может быть выдан Украине, несмотря на то, что объявлен в розыск.

Сегодня СБУ заявила, что начала проверку информации о месте пребывания в течение последних пяти лет Клюева и Шария.

Однако ранее Секретарь ЦИК Наталья Бернацкая отметила, что, рассматривая вопрос о регистрации Шария и Клюева ЦИК обратилась во все государственные органы, чтобы получить доказательства их (не) проживания на территории Украины в течение последних пяти лет. 

Она сообщила, что, по данным пограничной службы, у Клюева выездов с 2014 года за пределы Украины не было, о пересечении госграницы Шарием за последние 5 лет нет сведений.

В Верховном суде заявили, что не обязывали ЦИК регистрировать Шария, но признали, что сочли доказательства ЦИК того, что он не проживал на территории Украины, недостаточными.

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Теги: выборы, сбу, цик, Анатолий Шарий
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