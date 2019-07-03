СБУ решила выяснить, где последние пять лет были Клюев и Шарий

Иван Баканов (фото - пресс-служба президента)

СБУ начала проверку информации о месте пребывания в течение последних пяти лет Андрея Клюева и Анатолия Шария, которых ЦИК зарегистрировала кандидатами в народные депутаты. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В сообщении сказано, что и.о. главы службы Иван Баканов собрал служебное совещание по поводу запроса спикера Верховной Рады Андрея Парубия о пребывании Клюева, Шария и Рената Кузьмина в Украине в течение последних пяти лет.

"СБУ в пределах компетенции начала проверку соответствующих обстоятельств", - сказано в сообщении.

В СБУ пообещали сегодня же сообщить ЦИК о результатах проверки.

"Мы обязательно проинформируем общественность о содержании этих материалов", - добавили в ведомстве.

Ранее Секретарь ЦИК Наталья Бернацкая отметила, что, рассматривая вопрос о регистрации Шария и Клюева ЦИК обратилась во все государственные органы, чтобы получить доказательства их (не) проживания на территории Украины в течение последних пяти лет.

Она сообщила, что, по данным пограничной службы, у Клюева выездов с 2014 года за пределы Украины не было, о пересечении госграницы Шарием за последние 5 лет нет сведений.

В Верховном суде заявили, что не обязывали ЦИК регистрировать Шария, но признали, что сочли доказательства ЦИК того, что он не проживал на территории Украины, недостаточными.

Глава Кассационного админсуда Верховного суда Михаил Смокович заявил, что, в справке ГПУ, которую ЦИК предоставил суду, указано, что 1 января 2015-го Клюев "выбыл с территории Украины, а через 10 дней он прибыл назад".

В Генпрокуратуре утверждают, что 21 июня направили в ЦИК письмо "о пребывании Андрея Клюева за пределами территории Украины".