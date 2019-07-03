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03.07.2019, 13:58

Судья о Клюеве: по справке ГПУ, его не было в стране лишь 10 дней

Судья о Клюеве: по справке ГПУ, его не было в стране лишь 10 дней - Фото
Андрей Клюев (фото - LIGA.net)

Принимая решение, что экс-глава АП при Януковиче может избираться, суд "действовал в пределах своих полномочий и компетенции", заявил Михаил Смокович

Доказательством, что человек не проживал в Украине пять лет, и потому не может баллотироваться, могут быть отметки в аэропортах, в загранпаспортах, а также данные о том, что он на протяжении одного года 90 дней был за границей. Так глава Кассационного админсуда Верховного суда Михаил Смокович пояснил "добро" на регистрацию беглеца в РФ Андрея Клюева кандидатом в депутаты.

Комментируя справку из ГПУ, где указано, что 1 января 2015-го Клюев "выбыл с территории Украины, а через 10 дней он прибыл назад", он отметил: суд принимает доказательства, которые принимал во внимание ЦИК, а те взяли только эту справку.

"Мы увидели, что их (доказательств, - ред.) недостаточно... Мы сказали, что постановление об отказе в регистрации незаконно", - пояснил он.

Вопрос, почему тогда был зарегистрирован экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, Смокович переадресовал Центризбиркому.

Судья сказал, что "занавес на границах Украины давно разрушен", и потому установить ценз оседлости на территории Украины "становится все тяжелее и тяжелее", а решение ЦИК принял без исследования данных пограничников: таких справок от ГПСУ у суда не было.

2 июля ЦИК зарегистрировала экс-главу АП при Януковиче Клюева кандидатом в нардепы на досрочные выборы и сослались на разрешение Верховного суда. В этот же день на Майдане Независимости состоялась акция протеста против этих кандидатов и пророссийского реванша в целом. Протестующие дали ЦИК и Верховному суду два дня.

Читайте также: Аваков направил ЦИК разъяснения по Клюеву: фото

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Теги: выборы, гпсу, справка, Андрей Клюев, верховный суд, Михаил Смокович
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