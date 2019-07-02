"Мы устали от дерьма!" В Киеве - акция против реванша: фото

Фото: Сергей Бережной, Александра Колесниченко / LIGA.net

На Киеве на Майдане независимости началась акция протеста против пророссийского реванша. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

Поводом для протеста стала регистрация в кандидатами в депутаты одиозных Шария и Клюева, которые фактически не проживали в Украине в течение последних 5 лет. Протестующие скандируют "Мы устали от дерьма", держат рукописные плакаты разной степени нецензурности. На площади собралось около тысячи человек, много журналистов, в том числе европейских СМИ.

Один из ораторов заявил, что если ЦИК не отменит свое решение, то протестующие отменят ЦИК.

Выступление Мустафы Найема часть участников митинга встретила криками "позор". Найем говорил о том, что КСУ пытается отменить закон о люстрации, и это может стать еще одним измерением реванша.

"Говорят, что мы давим на суд. Мы точно знаем, что если мы не будем сегодня протестовать, то завтра в суд придет Портнов, и суд вдруг решит, что вслед за ним вернется Янукович. И снова будут приниматься решения в пользу реванша. Мы знаем, что когда мы приходим к суду, то вероятность таких решений резко падает и суд начинает судить по закону", - сказал другой оратор.

Ранее сегодня ЦИК зарегистрировала Шария и Клюева кандидатами в нардепы на досрочные выборы. В комиссии сослались на решение Верховного суда. В суде заявили, что не обязывали ЦИК регистрировать кандидатов.

До этого ЦИК отказала кандидатам в регистрации, аргументировав это тем, что они не жили в Украине последние пять лет.

Досрочные выборы в Раду пройдут 21 июля.