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02.07.2019, 14:12

ЦИК зарегистрировала Клюева кандидатом в депутаты

ЦИК зарегистрировала Клюева кандидатом в депутаты - Фото
Андрей Клюев (фото - LIGA.net)

Клюев баллотируется в 46-м одномандатном избирательном округе в Донецкой области

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в депутаты бывшего депутата от Партии регионов, экс-главу Администрации экс-президента Януковича Андрея Клюева. Соответствующее решение члены ЦИК приняли сегодня на заседании, передает корреспондент УНИАН.

Ранее Верховный суд обязал ЦИК повторно рассмотреть документы для регистрации Клюева.

Сегодня комиссия повторно рассмотрела документы и постановил зарегистрировать Клюева. Он стал кандидатом в 46-м одномандатном избирательном округе в Донецкой области.

23 июня ЦИК отказала Клюеву в регистрации ("он не проживал в Украине последние пять лет").

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Теги: выборы, Андрей Клюев, цик
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