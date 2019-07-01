Суд опровергает: Клюеву не разрешали избираться в Раду

Андрей Клюев (фото - пресс-служба СНБО)

Верховный суд опровергает информацию о том, что бывший глава Администрации президента при беглом экс-диктаторе Викторе Януковиче Андрей Клюев имеет право баллотироваться в народные депутаты на предстоящих досрочных выборах. Сообщение опубликовала пресс-служба суда.

Поясняется, что было принято решение об отмене решения суда первой инстанции – обязать Центральную избирательную комиссию зарегистрировать Клюева. Теперь же суд обязал ЦИК только повторно рассмотреть документы для регистрации.

Иск подала Либеральная партия Украины и требовала признать неправомерным решение ЦИК от 23 июня об отказе регистрировать Клюева кандидатов в нардепы на досрочных выборах. Причина – несоблюдение требований Конституции и законов, согласно которым, чтобы стать кандидатом нужно последние пять лет жить в Украине.

О том, что суд разрешил Клюеву избираться ранее сегодня заявил его адвокат Юрий Сухов.