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01.07.2019, 12:56

Суд разрешил Клюеву избираться: можно, жил в Украине - в Донецке

Суд разрешил Клюеву избираться: можно, жил в Украине - в Донецке - Фото
Андрей Клюев (фото - пресс-служба СНБО)

"Некоторые политические аутсайдеры и публичные бездарности, наверное, сейчас поднимут вой", - сыронизировал адвокат экс-главы АП при Януковиче

Бывший глава Администрации президента при Януковиче Андрей Клюев имеет право баллотироваться в народные депутаты на предстоящих досрочных выборах. Об этом, ссылаясь на судебный вердикт, сообщил в Facebook адвокат политика Юрий Сухов.

Окончательное решение об избирательных правах Клюева принял Кассационный админсуд при Верховном Суде.

"Суд не согласился с ЦИК и отменил, как по мне, сепаратистское и конъюнктурное его решение об отказе в регистрации Клюева, постоянно проживающего на территории Украины в Донецке, кандидатом в народные депутаты от Либеральной партии Украины в одномандатном избирательном округе №46", - пояснил он.

Решение суда Сухов не опубликовал.

26 февраля 2014 года против Клюева и ряда других чиновников режима Януковича было открыто уголовное дело по делу по подозрению в организации убийств на Майдане. 4 марта 2014-го Клюева объявили в розыск. Он бежал в РФ. В начале марта 2019-го ЕС снял с него санкции. В ГПУ заявили, что все равно продолжают расследование уголовного дела против Клюева.

23 июня ЦИК отказала Клюеву в регистрации (" он не проживал в Украине последние пять лет"). На следующий день Верховный суд признал банкротом компанию братьев Клюевых.

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Теги: выборы, Андрей Клюев, верховный суд
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