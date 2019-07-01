Суд разрешил Клюеву избираться: можно, жил в Украине - в Донецке

Андрей Клюев (фото - пресс-служба СНБО)

Бывший глава Администрации президента при Януковиче Андрей Клюев имеет право баллотироваться в народные депутаты на предстоящих досрочных выборах. Об этом, ссылаясь на судебный вердикт, сообщил в Facebook адвокат политика Юрий Сухов.

Окончательное решение об избирательных правах Клюева принял Кассационный админсуд при Верховном Суде.

"Суд не согласился с ЦИК и отменил, как по мне, сепаратистское и конъюнктурное его решение об отказе в регистрации Клюева, постоянно проживающего на территории Украины в Донецке, кандидатом в народные депутаты от Либеральной партии Украины в одномандатном избирательном округе №46", - пояснил он.

Решение суда Сухов не опубликовал.

26 февраля 2014 года против Клюева и ряда других чиновников режима Януковича было открыто уголовное дело по делу по подозрению в организации убийств на Майдане. 4 марта 2014-го Клюева объявили в розыск. Он бежал в РФ. В начале марта 2019-го ЕС снял с него санкции. В ГПУ заявили, что все равно продолжают расследование уголовного дела против Клюева.

23 июня ЦИК отказала Клюеву в регистрации (" он не проживал в Украине последние пять лет"). На следующий день Верховный суд признал банкротом компанию братьев Клюевых.