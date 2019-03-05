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05.03.2019, 15:55

ГПУ прокомментировала снятие санкций с Клюева

ГПУ прокомментировала снятие санкций с Клюева - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Несмотря на снятие санкций ЕС, расследование против Клюева продолжается, заверили в Генпрокуратуре

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Несмотря на снятие санкций ЕС, правоохранительные органы Украины продолжают расследование уголовного производства против главы администрации беглого экс-президента Виктора Януковича Андрея Клюева. Об этом у себя в Facebook сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил, что сегодня в Официальном журнале ЕС было опубликовано решение Совета ЕС о продлении на год санкций против Януковича и 11 его чиновников.

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Этим же решением Клюева исключили из санкционного списка.
"…украинская сторона предоставила исчерпывающую информацию о состоянии уголовного преследования экс-чиновников и соблюдению их права на защиту. Предоставленные ГПУ материалы стали правовой основой для очередного продления санкций", - написал Лысенко.

Спикер ГПУ отметил, что сейчас досудебное расследование по многим уголовным делам против лиц из списка находится на завершающей стадии. После направления обвинительных актов в суд ГПУ будет настаивать на осуждении указанных лиц и конфискации арестованных активов.

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Теги: Андрей Клюев, гпу, санкции
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