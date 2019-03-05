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05.03.2019, 14:15

Решение о снятии санкций с Клюева опубликовано в журнале ЕС

Решение о снятии санкций с Клюева опубликовано в журнале ЕС - Фото
Андрей Клюев (фото - LIGA.net)

Санкции против Януковича и еще 11 его чиновников, за исключением Андрея Клюева, продлены на год

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Совет ЕС опубликовал в Официальном журнале ЕС решение о снятии санкций с главы администрации беглого экс-президента Виктора Януковича Андрея Клюева.

Вчера, 4 марта, Совет ЕС продлил на год санкции против Януковича и еще 11 его чиновников, одновременно исключив из санкционного списка Клюева.

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Санкции продлили до 6 марта 2020-го. Они предусматривают замораживание активов "за незаконное присвоение государственных фондов Украины или за злоупотребление служебным положением, которое привело к потере государственных средств Украины".

Впервые эти санкции были введены в марте 2014-го и с тех пор ежегодно продлевались.

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Теги: санкции, ЕС, Андрей Клюев
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