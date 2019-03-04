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04.03.2019, 12:20

ЕС снял санкции с Клюева, но продлил против Януковича

ЕС снял санкции с Клюева, но продлил против Януковича - Фото
Андрей Клюев (фото - LIGA.net)

Евросоюз продлил санкции против беглого экс-диктатора и его соратников, кроме одного

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Евросоюз продлил на год санкции против беглого экс-диктатора Виктора Януковича и еще 11 его чиновников. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Против "одного человека ограничительные меры не были применены". Как сообщалось ранее, снять санкции послы ЕС решили с Андрея Клюева, бывшего главы администрации президента.

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Против остальных же санкции продлили до 6 марта 2020-го. Они предусматривают замораживание активов "за незаконное присвоение государственных фондов Украины или за злоупотребление служебным положением, которое привело к потере государственных средств Украины".

Впервые эти санкции были введены в марте 2014-го и с тех пор ежегодно продлевались.

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Теги: санкции, ЕС, Андрей Клюев, виктора янукович
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