ЕС снял санкции с Клюева, но продлил против Януковича

Андрей Клюев (фото - LIGA.net)

Евросоюз продлил на год санкции против беглого экс-диктатора Виктора Януковича и еще 11 его чиновников. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Против "одного человека ограничительные меры не были применены". Как сообщалось ранее, снять санкции послы ЕС решили с Андрея Клюева, бывшего главы администрации президента.

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Против остальных же санкции продлили до 6 марта 2020-го. Они предусматривают замораживание активов "за незаконное присвоение государственных фондов Украины или за злоупотребление служебным положением, которое привело к потере государственных средств Украины".

Впервые эти санкции были введены в марте 2014-го и с тех пор ежегодно продлевались.