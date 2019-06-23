ЦИК отказала в регистрации соратнику Януковича

Андрей Клюев (фото - LIGA.net)

Центральная избирательная комиссия сегодня отказала в регистрации кандидатами в депутаты почти 20 лицам, среди которых бывший глава Администрации президента Андрей Клюев, который выдвигался от Либеральной партии Украины. Об этом сообщает гражданская сеть Опора.

"ЦИК отказала Андрею Клюеву в регистрации кандидатом в депутаты из-за того, что согласно требованиям законодательства он не проживал на территории Украины с 2014 года. В то же время, представитель Либеральной партии Украины заявил во время заседания, что последние пять лет Клюев проживает в Донецке, а Донецк - это украинская территория. Поэтому, по его словам, нет основания отказывать Клюеву в регистрации кандидатом", - отметили в ОПОРЕ.

Также отказали в регистрации народным депутатам Владимиру Парасюку и Аркадию Корнацких из-за несоответствия представленных документов требованиям законодательства.

5 марта 2019 года в ГПУ сообщали, что несмотря на снятие санкций ЕС, правоохранительные органы Украины продолжают расследование уголовного производства против главы администрации беглого экс-президента Виктора Януковича Андрея Клюева.