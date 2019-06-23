Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
23.06.2019, 19:35

ЦИК отказала в регистрации соратнику Януковича

ЦИК отказала в регистрации соратнику Януковича - Фото
Андрей Клюев (фото - LIGA.net)

Причина отказа стало то, что Андрей Клюев не проживал в Украине с 2014 года

Центральная избирательная комиссия сегодня отказала в регистрации кандидатами в депутаты почти 20 лицам, среди которых бывший глава Администрации президента Андрей Клюев, который выдвигался от Либеральной партии Украины. Об этом сообщает гражданская сеть Опора.

"ЦИК отказала Андрею Клюеву в регистрации кандидатом в депутаты из-за того, что согласно требованиям законодательства он не проживал на территории Украины с 2014 года. В то же время, представитель Либеральной партии Украины заявил во время заседания, что последние пять лет Клюев проживает в Донецке, а Донецк - это украинская территория. Поэтому, по его словам, нет основания отказывать Клюеву в регистрации кандидатом", - отметили в ОПОРЕ.

Также отказали в регистрации народным депутатам Владимиру Парасюку и Аркадию Корнацких из-за несоответствия представленных документов требованиям законодательства.

5 марта 2019 года в ГПУ сообщали, что несмотря на снятие санкций ЕС, правоохранительные органы Украины продолжают расследование уголовного производства против главы администрации беглого экс-президента Виктора Януковича Андрея Клюева.

Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы, виктор янукович, Андрей Клюев, цик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 