"Время пошло". Протестующие дали ЦИК и Верховному суду два дня

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Один из организаторов сегодняшнего протеста на Майдане Независимости в Киеве против регистрации кандидатами в депутаты Андрея Клюева и Анатолия Шария блогер Роман Синицын заявил, что если решение ЦИК о регистрации не будет отменено, то протестующие "оставляют за собой право от мирного протеста перейти к не мирному". Об этом он написал в Facebook.

"Если за два дня ЦИК и ВСУ (Верховный суд Украины, - ред.) не разберутся, кто из них больше налажал и не отменят решение о регистрации этих двух подонков - мы оставляем за собой право от мирного протеста перейти к не мирному" – написал Синицын.

Также от имени активистов он обратился к президенту Владимиру Зеленскому: "Если от вас не будет заявления по поводу позорных решений о регистрации на выборы антимайдановцев-беглецов вопреки закону и Конституции, то мы придем и к вам".

Синицын уточнил, что на выполнение этих требований протестующие дают два дня. "2 дня. Время пошло" - написал ативист.

Ранее сегодня ЦИК зарегистрировала Клюева кандидатом в нардепы на досрочные выборы. Такое же решение приняли по Шарию. В комиссии сослались на решение Верховного суда. В суде заявили, что не обязывали ЦИК регистрировать Шария.

