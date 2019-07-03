Аваков направил ЦИК разъяснения по Клюеву

Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр внутренних дел Арсен Аваков направил Центральной избирательной комиссии разъяснение, в котором указал сроки пребывания на территории государства экс-главы администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Клюева. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

Аваков уточнил, что провел селекторное совещание с подразделениями МВД Украины по ситуации.

"По результатам - направил в ЦИК письмо. Надеюсь, что оно послужит основанием для принятия ЦИК решения о снятии с участия в выборах Андрея Клюева", - подчеркнул Аваков.

В письме говорится, что Клюев покинул Украину в 2014 году вместе Януковичем и не проживал на территории государства последние пять лет.

Фото: facebook.com/Аваков

По данным МВД, Клюев также не пересекал границу Украины в течение последних пяти лет, поскольку он уклоняется от следствия и суда.

Аваков подчеркнул, что "нерешительность и пассивность ряда государственных институтов, парадоксальность принятых решений - откровенно удивляет".

2 июля ЦИК зарегистрировала Клюева кандидатом в нардепы на досрочные выборы. Такое же решение приняли по Шарию. В комиссии сослались на решение Верховного суда. В суде заявили, что не обязывали ЦИК регистрировать Шария.

В этот же день Киеве на Майдане Независимости состоялась акция протеста против ругистрации кандидатами в депутаты Шария и Клюева и пророссийского реванша в целом. Протестующие дали ЦИК и Верховному суду два дня.