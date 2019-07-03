Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
03.07.2019, 08:08

Аваков направил ЦИК разъяснения по Клюеву

Аваков направил ЦИК разъяснения по Клюеву - Фото
Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По данным МВД, экс-глава администрации диктатора Януковича не проживал в Украине последние пять лет

Министр внутренних дел Арсен Аваков направил Центральной избирательной комиссии разъяснение, в котором указал сроки пребывания на территории государства экс-главы администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Клюева. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

Аваков уточнил, что провел селекторное совещание с подразделениями МВД Украины по ситуации.

"По результатам - направил в ЦИК письмо. Надеюсь, что оно послужит основанием для принятия ЦИК решения о снятии с участия в выборах Андрея Клюева", - подчеркнул Аваков.

В письме говорится, что Клюев покинул Украину в 2014 году вместе Януковичем и не проживал на территории государства последние пять лет.

Фото: facebook.com/Аваков

По данным МВД, Клюев также не пересекал границу Украины в течение последних пяти лет, поскольку он уклоняется от следствия и суда.

Аваков подчеркнул, что "нерешительность и пассивность ряда государственных институтов, парадоксальность принятых решений - откровенно удивляет".

2 июля ЦИК зарегистрировала Клюева кандидатом в нардепы на досрочные выборы. Такое же решение приняли по Шарию.  В комиссии сослались на решение Верховного суда. В суде заявили, что не обязывали ЦИК регистрировать Шария.

В этот же день Киеве на Майдане Независимости состоялась акция протеста против ругистрации кандидатами в депутаты Шария и Клюева и пророссийского реванша в целом. Протестующие дали ЦИК и Верховному суду два дня.

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: арсен аваков, Андрей Клюев, цик, письмо
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 