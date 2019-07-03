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03.07.2019, 00:22

Найем: Клюева не пустят на выборы

Найем: Клюева не пустят на выборы - Фото
Мустафа Найем (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Решение о регистрации Клюева лично лоббировал и обеспечил глава Кассационного административного судаа Михаил Смокович, написал нардеп

Народный депутат Мустафа Найем убежден, что Андрея Клюева не пустят на досрочные выборы в Верховную Раду. Свою позицию он обосновал в Facebook.

Найем написал, что решающую роль в регистрации Клюева на выборах сыграл Верховный суд, а не Центризбирком. По его словам, решение лично лоббировал и обеспечил глава Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Михаил Смокович.

Нардеп написал, что своим решением ВСУ поставил вне закона все имеющиеся у Центризбиркома документы, которые подтверждали, что последние пять лет глава АП Виктора Януковича проживал в России, и фактически встал на сторону Клюва. По мнению Найема, дальнейшее обращение ВСУ к Центризбиркому о повторном рассмотрении документов Клюева - это фарс и попытка снять с себя ответственность. Получив решение суда ЦИК поставили перед условием - либо регистрировать Клюева, либо пойти под уголовное дело.

По данным нардепа, большинство членов ЦИК готовы собраться утром 3 июля и пересмотреть свое решение. Для этого нужно предоставление любых других доказательство от любого правоохранительного органа о том, что Клюев проживал все это время в России.

"И если я все правильно понимаю, к утру Центризбирком получит такие доказательства и примет правильное решение", - резюмировал Найем.

Секретарь ЦИК Наталья Бернацкая написала, что постановления об отмене регистрации кандидатами в народные депутаты Анатолия Шария и Андрея Клюева будут внесены в Центризбирком, если любой из государственных органов в ближайшее время предоставит ЦИК хоть одно доказательство проживания этих лиц в течение последних 5 лет за пределами Украины.

2 июля ЦИК зарегистрировала Клюева кандидатом в нардепы на досрочные выборы. Такое же решение приняли по Шарию.  В комиссии сослались на решение Верховного суда. В суде заявили, что не обязывали ЦИК регистрировать Шария. В Киеве на Майдане Независимости состоялась акция протеста против ругистрации кандидатами в депутаты Шария и Клюева и пророссийского реванша в целом. Протестующие дали ЦИК и Верховному суду два дня.

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Теги: Мустафа Найем, Андрей Клюев, цик, выборы
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