В ЦИК сказали, что нужно для отмены регистрации Клюева и Шария

Наталья Бернацкая (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Постановления об отмене регистрации кандидатами в народные депутаты Анатолия Шария и Андрея Клюева будут внесены в Центральную избирательную комиссию, если любой из государственных органов в ближайшее время предоставит ЦИК хоть одно доказательство проживания этих лиц в течение последних 5 лет за пределами Украины. Об этом секретарь комиссии Наталья Бернацкая написала в Facebook.

Бернацкая отметила, что, рассматривая вопрос о регистрации Шария и Клюева ЦИК обратилась во все государственные органы, чтобы получить доказательства их (не) проживания на территории Украины в течение последних пяти лет.

Секретарь ЦИК сообщила, что, по данным пограничной службы, у Клюева выездов с 2014 года за пределы Украины не было.

"Очевидно, что беглец пересекал границу незаконно. Основанием для нашего отказа в регистрации стало письмо ГПУ, в котором отмечалось, что в рамках уголовного производства у них есть обоснованные данные о постоянном пребывании данного лица за рубежом. Но суд не учел ни письмо ГПУ, ни наши доводы. Доказательства признаны ненадлежащими", - написала Бернацкая.

Секретарь комиссии сообщила, что о пересечении госграницы Шарием за последние 5 лет нет сведений. ЦИК сделала повторный запрос - есть ли информация с 2010 года, но базы данных существуют только за последние 5 лет.

"В качестве доказательства, мы использовали протокол совещания ОБСЕ, где жена Шария заявляла, что их семья уже 7 лет проживает в Европе, а также видео заявления самого Шария, что он находится постоянно за пределами Украины. Суд также признал эти доказательства недостаточными и отменил наше постановление об отказе в регистрации", - рассказала Бернацкая.

Таким образом, по ее словам, чтобы не допустить срыв выборов, до которых осталось 19 дней, и печать бюллетеней, ЦИК была вынуждена выполнить решение Верховного Суда, который уничтожил все доводы комиссии.

2 июля ЦИК зарегистрировала Клюева кандидатом в нардепы на досрочные выборы. Такое же решение приняли по Шарию. В комиссии сослались на решение Верховного суда. В суде заявили, что не обязывали ЦИК регистрировать Шария.

Сегодня в Киеве на Майдане Независимости состоялась акция протеста против ругистрации кандидатами в депутаты Шария и Клюева и пророссийского реванша в целом. Протестующие дали ЦИК и Верховному суду два дня.